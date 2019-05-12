Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını attığı Samsun'da 100. yıl kutlamaları coşku içerisinde sürüyor. Samsun Valiliği, kutlamaların planlı bir şekilde yürütülmesi için 100. Yıl Koordinasyon Merkezi'ni kurdu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımının yakıldığı Samsun'da 100. yılda yönetici olmanın ayrı bir gururu ve onurunu yaşadığını kaydetti. 19 Mayıs 1919'un 100. yılının Samsun'a ve bu günü yaşatanlara yaraşır bir şekilde kutlandığına dikkat çeken Samsun Valisi Osman Kaymak, "Amacımız geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere 100 yıl öncesindeki milli ruhu aktarmak. 19 Mayıs; yok denilen bir milletin küllerinden tekrar canlandığı bir gündür. 19 Mayıs bağımsızlık mücadelesi sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya örnek olmuş bir bağımsızlık destanıdır" dedi.

100. Yıl Koordinasyon Merkezi kuruldu

Milli Mücadelenin 100. yılının Samsun ve ilçelerinde daha etkin ve verimli bir şekilde kutlanması amacıyla çeşitli kurumlardan görevlendirilen personellerle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdiğini belirten Vali Kaymak, amaçlarının yapılan etkinliklerin amacına uygun yapılması ve hedefine ulaşması olduğunu söyledi. Vali Kaymak, "Bunun için Vali Yardımcımız Sezgin Üçüncü nezaretinde bir 100. Yıl Koordinasyon Merkezi kurduk. 2018 yılında hayata geçirdiğimiz koordinasyon merkezi çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz Samsun'da yaptığımız ve yapacağımız etkinliklere etkin katılımların sağlanması" diye konuştu.

Etkinlik takvimi oluşturuldu

Valilik bünyesinde oluşturulan koordinasyon merkezi hem ürettiği projelerle, hem de kurumlar ve STK'lardan gelen talepleri değerlendirip, etkinlik takvimi oluşturdu. 1 Ocak-31 Aralık zaman aralığında Samsun ve ilçelerdeki kamu kurum ve STK'lar tarafından yapılacak etkinlikler, bu koordinasyon merkezi tarafından planlanarak 'Etkinlik Takvimi' oluşturuldu. Etkinlikleri takip etmek isteyen vatandaşlar, "www.samsun2019.com.tr" internet sitesindeki etkinlik takvimini inceleyebilir. Faaliyetler, etkinlik takvimi çerçevesinde tek tek hayata geçiriliyor. Yıl içerisinde yapılan tüm etkinliklerin bulunduğu faaliyet kitapçığının baskısı yapılarak dağıtımı yapılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA