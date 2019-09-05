05.09.2019 22:17

100. yıl heyecanı, kongre binasının duvarlarında sergilendi

SİVAS - Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Kongresi'nin düzenlendiği binanın cephesinde gerçekleştirilen lazerli animasyon gösterisi ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Kongre Müzesi'nin dış cephesinde lazer animasyonlu video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Binanın dış yüzeyini kaplayan görsellerle Sivas Kongresi anlatılırken birbirinden güzel animasyonlar ile izleyenler hayran kaldı. Gösteriyi keyifle izleyen binlerce kişi bu anları cep telefonları ile kaydetmek isteyince ortaya planlanmayan ilginç bir görsel daha çıktı. Işık saçan yüzlerce cep telefonu ekranı animasyona ayrı bir renk kaldı.

Kaynak: İHA