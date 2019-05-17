100. Yıl Anısına Denize "1919" Yazıldı - Samsun

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Karadeniz'e, dubalarla, üzerinde Atatürk'ün resmi ve Türk bayrakları bulunan "1919" yazıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun Yelken Kulübü iş birliğinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Samsun'da 100. yıl Atatürk Kupası Optimist Yarışları düzenlendi.

Yarışmaya 160 sporcu, 21 antrenör ile 25 hakem katıldı. Samsun'da 5 gün sürecek yarışmanın ilk gününde denizde rüzgar olmaması nedeniyle yarışmacılar start alamadı.

Yarışma öncesinde Batıpark dolgu sahası içinde bulunan küçük limanda dubalarla, üzerinde Atatürk'ün resmi ve Türk bayrakları bulunan "1919" sayısı oluşturuldu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 19 Mayıs'ı simgeleyen "1919"un oluşturulduğu platformun etrafında tekne ile tur attı.

Samsun Yelken Kulübü Başkanı Ertekin Sezer, Atatürk Kupası öncesinde sporculara ve seyircilere 100'üncü yılın önemini aktarmak için denize platform kurarak "1919" yazdıklarını söyledi.

Kaynak: AA