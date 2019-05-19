SAMSUN (İHA) – 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Samsun'da 100. Yıl 19 Mayıs Uluslararası Yarı Maratonu gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışlarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu gerçekleştirildi. Tütün İskelesi'ndeki parkurda gerçekleştirilen koşuya yaklaşık 600 sporcu katıldı. Samsun Valisi Osman Kaymak'ın startıyla başlayan yarışmada sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Vali Kaymak, burada yaptığı konuşmada yarı maratona katılan sporculara başarılar diledi. Yaklaşık 20 dakika süren maratonun halk koşusu ayağında kadınlarda ilk sırayı 20.11 saniye derecesiyle Gülşen Kılınç elde etti. İkinci, 22.32 saniye derecesiyle Merve Karaca oldu. Hüsna Çağlayan 23.33 saniye derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise ilk sırayı Jandarma Gücü adına yarışan 17.34 saniye derecesiyle Tahir Karakaya elde etti. İkinci, 18.16 saniye derece ile Burak Yalçın oldu. Kadir Yıldız da 18.51 saniye derecesiyle üçüncülüğü elde etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA