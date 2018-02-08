100 Yerli Otomobilden 80'ini İhraç Ediyoruz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, üretilen yerli 100 otomobilden 80'ini ihraç küresel pazara daha fazla katkı sunulacağını belirterek, "Yerli ve milli üretimin önemli ancak bunu dünyadan kopmadan küresel pazara entegre şekilde yapacağız" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ege Genç İşadamları Derneği'ni ziyaret etti. Bakan Özlü, Türkiye'nin dijital dönüşü ile ilgili platform oluşturduklarını belirterek, yatırımcılara belli alanlarda görevler verdiklerini, raporlar hazırlandığını ve bu raporlara son şeklini vereceklerini belirtti. Dijital dönüşümün Türkiye'nin sıçrama yapması için sıçrama olarak gördüklerini ifade eden Bakan Özlü, "Tek alan sanayici ve teknoloji alanı. Bizim petrollerimiz, doğalgazımız yok. Türkiye akıllı üretimle, teknoloji üreterek sıçrama yapabilecek. Türkiye'nin sıçrama yapabilecek alanlarının başında sanayi ve teknoloji görüyoruz. Bir yıldır çalışıyoruz, bu çalışmalar sonucunda da Türkiye'nin bir sıçrama yapabilmesi, 'sanayi kapasitesinin yanına bir sanayi daha nasıl ilave edebilirizi' çalıştık. Yaptığımız çalışmalarda belli alanlara odaklanılması lazım. Bunlar; yüksek katma değer mi, ithal ikamemi, istihdam mı, yatırımcı cazibesi mi istiyorsunuz. Bir takım sorular var. Bunlara ne cevap verirseniz verin, Türkiye'nin en büyük açık verdiği alanların başında kimya, petrokimya ve ilaç sanayi geliyor. Bir sonraki aşamada elektronik, motorlu taşıtlar, gıda ve içecek, makine ve teçhizat. Bilişim ve yazılımı hepsinde olacak. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin bu 5 ana alanda özel teşvik uygulayarak yatırımları hızlandırması gerekiyor. Beş ana alana yoğunlaşarak bunu sağlayabileceğimizi ve sanayi 4.0'ı Türkiye için bir fırsat olarak görüyorum" dedi.

"SANAYİ 4.0 TEÇHİZATLARINI ÜRETEN ÜLKELERDEN OLACAĞIZ"

Sanayi 4.0 ile ilgili endişelerin dile getirildiğine dikkat çeken Bakan Özlü, "Sanayi 4.0'da öncü ülkelerden olabilecek konumdayız. İçinizde bir endişe olmasın, 'bunu da ıskaladık' diye bir düşünce olmasın. Öncü ülkelerle bunu yürütebilecek durumdayız. Bazı endişeler var. 'Türkiye daha 3.ü tamamlamadı, 4'ü nasıl tamamlayacak' diyorlar. İlla 3'ü tamamlayıp 4'e geçmek olarak anlaşılmasın. Birçok alanda 3'üncüyü tamamlamamış olmak belki bizim için fırsattır. Onun için sanayi 4.0'ı yürütebilecek kapasiteye sahip olduğumuza inanmamız gerekiyor. Sanayi 4.0'da bazı ülkeler bunun gerektirdiği makine ve teçhizatı üretecekler, biz bu uygulamalara geçtiğimizde, sanayi 4.0'ın gerekli kıldığı makine ve teçhizatı hazır almak durumda kalacağız. O yüzden bizim en erken sanayi 4.0 uygulamalarının gerektirdiği yazılımları çalışmamız gerekiyor. İleri ülkelerle birlikte sanayi 4.0 teçhizatlarını üreten ülkelerden olacağız" diye konuştu.

"KENDİ SANAYİMİZİN TEKNOLOJİ ÜRETMEMESİ İÇİN BİR SEBEP YOK"

Türkiye'nin tek açığının teknoloji olduğunu ve bu açığın ne zaman kapatılırsa Türkiye'nin cari açığının da otomatik olarak kapanacağını ifade etti. Teknoloji transferine de değinen Bakan Özlü, "Transfer ederken aslında bir şeyi ithal ediyoruz. Aslında biz teknoloji satın alıyoruz. Bunun bir maliyeti var. Türkiye'nin klasik şartlarda teknoloji transfer dönemini geride bıraktığı, kendisinin artık teknoloji üreten bir ülke olması gerekiyor. Sanayimizin teknoloji öğretmesini arzu ediyoruz. Bir sürü teşvik ve destek uyguluyoruz. Yasal anlamda eksiğimiz yok. Ama uygulamada, süreçte karşılaştığımız eksikler var. Bunları giderdiğimiz takdirde kendi sanayimizin teknoloji üretmemesi için bir sebep yok" ifadelerini kullandı.

"YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİ KÜRESEL PAZARA ENTEGREYLE YAPACAĞIZ"

Üretilen yerli 100 otomobilden 80 ihraç ettiklerini ifade eden Bakan Özlü, küresel pazara daha fazla katkı sunulduğunu dile getirdi. Yerli ve milli üretimin önemli olduğunu ancak bunu dünyadan kopmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Özlü, "Bunu küresel pazara entegre şekilde yapacağız. Küresel pazara entegre olmayı da vurgulamak istedim" dedi.

"YERLİ OTOMOBİLDE YER SEÇİMİ SİYASAL BİR TERCİH DEĞİL"

Yerli otomobille ilgili yer seçimi sürecine daha bir buçuk yıl olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Özlü, "Yerli otomobille ilgili yer seçimi siyasal bir tercih değil. İzmir'in de şansı var. İzmir özellikle önemli, limanları var, bazı merkezlere yakın olması ile önemli" dedi.

'Teknoloji üssü Türkiye, bilim merkezi Türkiye, ileri sanayi ülkesi Türkiye' üzerine politikalarını yürüttüklerini ifade eden Bakan Faruk Özlü, "Biz İzmir'i de teknolojik üs yapmak istiyoruz. Bunun için özel bir çalışma yürütüyoruz. Uluslararası ölçekte bir hightech merkez kurmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

"ENDÜSTRİ 4.0 PLATFORMLARINDA YER ALABİLİRİZ"

Gelişmiş ülkelerin 4. Sanayi devrimi, akıllı büyüme, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme gibi kavramlara kafa yorarken, Türkiye'nin bundan geri kalmaması gerektiğini dile getiren EGİAD Yönetim kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, "Bizler EGİAD olarak tam bir yıl önce gündemimize aldığımız Endüstri 4.0 ile ilgili özel bir çalışma grubu kurduk, üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla üç bilgilendirme toplantısı ve Kasım ayında da ESİAD ile birlikte geniş katılımlı bir günlük "Sanayide Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Zirvesi" gerçekleştirdik. Bu alandaki çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Bu vesileyle, Bakanlığımızın Endüstri 4.0 ile ilgili oluşturacağı platformlarda ve tüm çalışmalarda EGİAD olarak aktif rol ve görev almayı arzu ettiğimizi belirtmek isteriz. Yeni sanayi devrimi olarak tanımlanan dijital dönüşümün tüm sektörleri etkisi altına aldığı son 10 yılda yaşanan değişimler - üretim sistemlerinde de bir paradigma değişikliğine yol açmıştır. Bu noktada bizlerin de dijital teknolojilerin yönlendirdiği - bilgi bazlı, yenilikçi, sürdürülebilir yeni bir sanayileşme stratejisinin uygulamaya konması hususunda hep birlikte çaba sarf etmemiz gerekmektedir" dedi.

(Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri/İHA)