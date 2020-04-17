100 yaşındaki İngiliz savaş gazisinin koronavirüs için topladığı bağış 20 milyon euroyu geçti İngiltere'de 100. yaş günü için kampanya başlatan ve evinin arka bahçesinde 2.5 kilometre yürüyen II. Dünya Savaşı gazisi emekli Yüzbaşı Tom Moore koronavirüsle mücadele için 48 saat içinde 20 milyon euro bağış topladı.

İngiltere'de 100. yaş günü anısına kampanya başlatan ve evinin arka bahçesindeki 25 metrelik mesafede 100 tur atan savaş gazisi Tom Moore'un, koronavirüsle mücadele için topladığı bağış miktarı 48 saat içerisinde 20 milyon euroyu geçti. Tüm ülkenin bir anda gündemine oturan Moore'un bu "sıra dışı" performansı televizyondan canlı yayınlanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com