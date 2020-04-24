100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü
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Şanlıurfa, Türkiye, Haber

100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü

100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü Asırlık çınarlara doğum günü sürprizi Şanlıurfa'da TBMM'yle yaşıt 57 kişinin doğum günü kutlandı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bayram sevincini evlere...

24.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:12
100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü

100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü

Asırlık çınarlara doğum günü sürprizi

Şanlıurfa'da TBMM'yle yaşıt 57 kişinin doğum günü kutlandı

ŞANLIURFA - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bayram sevincini evlere taşıyan Şanlıurfa Valiliği, bu yıl 100 yaşına giren vatandaşlara sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Şanlıurfa il genelindeki ilçe, mahalle ve köylerde yaşayan 1920 doğumlu 57 vatandaşı evlerinde ziyaret eden Vefa Sosyal Destek Grupları, asırlık çınarlara çiçek ve bazı hediyeler takdim ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Vali Abdullah Erin'in selamlarını iletti.

Tamamı ailelerinin yanında kalan 100 yaşına giren vatandaşlar, sürpriz ziyaret karşısında duygulu anlar yaşadı. Kimlik kartlarını çıkararak, tarihi ziyareti kaydeden kameralara gösteren asırlık çınarlar, evlerine gelen görevlilere memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür ettiler.

100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü

Kaynak: İHA

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