100 yaşına giren Esme nine ilk kez doğum günü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

100 yaşına giren Esme nine ilk kez doğum günü kutladı

100 yaşına giren Esme nine ilk kez doğum günü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 12 çocuk annesi Esme Doğan'a, 100. doğum gününde çocukları ve torunları tarafından sürpriz yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 12 çocuk annesi Esme Doğan'a, 100. doğum gününde çocukları ve torunları tarafından sürpriz yapıldı. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Esme nine, 100. yaşını pasta keserek kutladı.

Elbistan'a bağlı Sarıyatak Mahallesi'nde yaşayan Esme Doğan, nüfus cüzdanında yazan tarihe göre tam 100 yaşına girdi. Bir asırlık ömrü yaylalarda ya da köyde hayvancılıkla geçen Esme nine, bugüne kadar hiç doğum günü kutlayamadı. 12 çocuğundan 3'ü hayatını kaybeden Esme teyze, geçtiğimiz günlerde 100. yaşına girdi. Esme ninenin 100 yaşına girmesi nedeniyle çocukları ve torunları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Aile fertleri, Doğan'a 100. yaşına özel üzerinde "100" yazan pasta hazırladı. Esme nine, çocukları ve torunlarının kendisi için hazırlattığı pastadaki mumları üfleyerek doğum gününü kutladı. Aile fertleri, asırlık çınarın elini öperek doğum gününü kutlarken, Esme nine de bu özel gün için hazırlanan sürpriz karşısında duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Esme nineye bu özel sürprizi yapan aile fertleri, "Ailemizin asırlık çınarının ömrü, mücadele ve çalışmakla geçmiş. Yaylada ya da köyde hep hayvancılıkla uğraşmış. Bir de o dönemler doğum günü kutlama adeti olmadığı için bugüne kadar da hiç doğum günü kutlamamış. Çok zor şartlarda 12 çocuğa annelik yapmış. Çocuklarının 3'ünü toprağa vermiş. 23 tane de torunu var. Biz de 100.yaşına giren büyüğümüz için unutulmaz bir anı kalsın diye doğum gününü kutlamak istedik. Pastasını kestik. Kendisi de çok mutlu oldu. Onu bu şekilde mutlu görmek bizler için ayrı bir sevinç kaynağı oldu" şeklinde konuştular. - KAHRAMANMARAŞ

100 yaşına giren Esme nine ilk kez doğum günü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ceyda Düvenci Engin Akyürek Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
100 yaşına giren Esme nine ilk kez doğum günü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 09:49:52. #1.14#

title