100 Yaş Evi üyelerinden ihtiyaç sahiplerine atkı ve kazak - Haberler
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100 Yaş Evi üyelerinden ihtiyaç sahiplerine atkı ve kazak

100 Yaş Evi üyelerinden ihtiyaç sahiplerine atkı ve kazak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturularak hizmete sunulan Menteşe ve Fethiye 100 Yaş Evleri'nde etkinlikler devam ediyor.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturularak hizmete sunulan Menteşe ve Fethiye 100 Yaş Evleri'nde etkinlikler devam ediyor. Sürekli olarak farklı etkinliklerle üyelerin sosyal faaliyetlere daha fazla katılmalarının sağlandığı 100 yaş evlerinde bu hafta üyeler ve üniversite öğrencileri bir araya gelerek kazak ve atkı örme etkinliği gerçekleştirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) öğrencilerin de yer aldığı etkinlikte Menteşe ve Fethiye 100 Yaş Evleri'nden 60 kadın üye bir araya geldi.

Etkinlik sonunda ortaya çıkan ürünler kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak. - MUĞLA

100 Yaş Evi üyelerinden ihtiyaç sahiplerine atkı ve kazak

100 Yaş Evi üyelerinden ihtiyaç sahiplerine atkı ve kazak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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