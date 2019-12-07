100 Yaş Evi sakinleri ihtiyaç sahipleri için kazak, atkı ve bere ördü

07.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:14

Muğla Büyükşehir Belediyesince 60 yaş üstü vatandaşlar için hizmete açılan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi sakinleri, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kaza, atkı ve bere ördü.

Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde "kuşaklar arası örgü atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, üyeler tarafından kazak, atkı ve bere örüldü. Atölye etkinliğinde üyeler üniversite öğrencilerine örnek modeller öğreterek, kuşaklar arası bağın güçlenmesine de katkı sundu.

Kış boyunca her hafta cuma günü yapılması planlanan etkinlik sonunda üyelerin ve öğrencilerin örmüş oldukları kazak, atkı ve bereler, kırsal mahallerde ve köylerde belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Kaynak: AA