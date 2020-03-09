100% Wolf Filmi
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09.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:58
Animasyon yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini Alexs Stadermann üstleniyor.
Yönetmen: Alexs Stadermann
Senaryo: Alexs Stadermann , Fin Edquist
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: 100% Wolf
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Avustralya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 20.11.2020
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Kaynak: InterSinema.com