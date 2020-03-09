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Avustralya, Yönetmen, Sinema

100% Wolf Filmi

100% Wolf filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 100% Wolf filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:58
100% Wolf Filmi

Animasyon yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini Alexs Stadermann üstleniyor.

Yönetmen: Alexs Stadermann

Senaryo: Alexs Stadermann , Fin Edquist

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: 100% Wolf

Yapımcı Firma: BG Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Avustralya

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 20.11.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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