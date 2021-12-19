100 ÜNİVERSİTELİ GENÇ 20 YAŞLININ EVİNİ TEMİZLEDİ

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından başlatılan kampanya ile bir araya gelen üniversiteli gençler, yaşlıların evlerine temizliğe gidiyor.

Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kimsesiz yaşlılara destek olmak için bir çalışma başlattı. Kent merkezinde çeşitli mahallelerde belirlenen 20 yaşlının evi dernek üyesi 100 üniversiteli genç tarafından temizleniyor. Yaşlıların evlerine giden gençler, ev ve bahçe temizliğinden sonra günlerini onlarla geçiriyor.

Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, dernek olarak başlattıkları kampanya kapsamında yaşlı ve ihtiyaçlıların yardımına koştuklarını ifade ederek, ' Erzincan Gönüllü Gençler Derneği olarak 12 yıldır yaşlımıza, engellilerimize, yetim çocuklarımıza yardım ediyoruz. Bu ayda bir çalışma yapalım dedik. Erzincan genelinde 20 aile ve 100 gönüllü gençle beraber aileler ziyaret edildi. Onların bahçe bakımı, kış nedeniyle evlerinin temizliği, onlarla sohbet, onlarla güzel vakit geçirmek istedik. Bugün Mustafa dedenin yanına geldik. Bol bol hayır duasını aldık. İnşallah bizim gibi gönüllüler örnek çalışmalar yapar. Destek verenlerden Allah razı olsun' diye konuştu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Dilek Duman, 'Biz dersimizden kaynaklı olarak Gönüllü Gençler Derneğine üye olduk. Burada dedemizin ve nenemizin ihtiyacı olan temizliğini, bahçesinin temizliğini, evinin temizliğini yaptık. Onların gönüllerine bir nebze olsun dokunabildiysek, elimizden geleni kadar mutlu oluruz. Hayır dualarını aldık. Gençler olarak söylemek istediğim yaşlılarımızı, kimsesizleri, çocukları kesinlikle yardımsız bırakmayalım onların bir eli olalım' dedi.

GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Gençlerin evi ve bahçesini temizlemesinden memnun olduğunu belirten Mustafa Cebre (86), onlara dua etti. Gençlere tavsiyelerde de bulunan Mustafa Cebre, şunları söyledi

'Öyle bir nesil yetiştirin ki hem millete memlekete itaatli olsun, yarayışlı olsun. Böyle bir nesiller yetiştirin. Hiç tanımadığımız adamlar geldi. Evimizi barkımızı temizliyor. Yaşlıyız diye. Yaşlılara hürmet ediyorlar. Sizde büyüklerinize, düşkünlere, kimsesizlere, fakirlere, yaşlılara yardımda bulunun ki Allah'ta size yardım etsin. Elinizden geldiği kadar büyüklerinize, kimsesize, fakire, fukaraya yardımda bulunun ki Allah'ta size, milletimize yardım ede. Bunları yapmaz sadece kendi nefsinizi düşünürseniz sizi de düşünen olmaz. Siz de böyle diplere bakarsınız' dedi.