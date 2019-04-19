100'üncü Yılı Samsun'a Yakışır Birşekilde Kutlayacağız"

Samsun Valisi Osman Kaymak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını Samsun'a yakışır şekilde kutlayacaklarını söyledi.

Kaymak, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, Başkan Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Kaymak, 2019'un Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı olduğunu hatırlattı.

Samsun'daki 100'üncü yıl kutlama etkinliklerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Kaymak, "Tüm Samsunlular olarak bu büyük coşkuyu, gururu yaşıyoruz. 19 Mayıs'ın 100'üncü yılını Samsun'a yakışır şekilde kutlayacağız. Bunun için tüm hazırlıklarımız tamam." dedi.

Gazeteciler Cemiyetine kendisini ağırladıkları için teşekkür eden Kaymak, şöyle konuştu:

"Adını anlamlı tarihten alan basın mensuplarımızın oluşturduğu cemiyetimizde sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Samsun'da basın mensubu arkadaşlarımız, yaptığımız tüm çalışmalarda en yakın destekçimiz olmaya devam ediyorlar. Bunun için de ayrıca sizlerin huzurunda tüm basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir kez daha yeni hizmet binanızın hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Çakır ise yeni hizmet binalarında ilk olarak Vali Kaymak'ı ağırladıklarını dile getirerek, "Kendileri her zaman destekçimiz oldu. Katılımlarıyla bizlere onur verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti olarak kentimizin ileri gelenleriyle birlikteliklerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Vali Kaymak, Çakır'a Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan Atatürk Anıtı tablosunu hediye etti.

Kaynak: AA