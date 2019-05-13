100'üncü Yılda 1100 Kilometre Yol Yapacaklar

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı 5'incisi düzenlenecek olan Samsun'dan Muğla'ya Ata'nın İzinde Bisiklet Turu kapsamında 1100 kilometre yol yapacak.

13 Mayıs günü kara yolu ile Samsun'a geçecek olan 20 kişiden oluşan bisiklet takımı, Samsun Kent Merkezinde 15 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek olan törenle Samsun Valisi Osman Kaymak'tan teslim alacakları Şanlı Türk Bayrağını, sırası ile Çorum, Ankara, Afyon, Denizli illerini geçerek 1110 kilometre kat edip 19 Mayıs 2019 günü Muğla Atatürk Stadyumunda düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Törenlerinde Muğla Valisi Esengül Civelek'e teslim edecekler.

Muğla ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Muğlalı Bisikletçilerimiz, 5 gün gibi kısa sürede önemli bir mesafeyi kat ederek, hem zamanla yarışıyor hemde Türk gencinin imkan sağlandığı zaman neler başarabileceğini gösteriyorlar dedi. Geçtiğimiz sene 10 kişi ile gerçekleştirilene Tur 19'un bu sene 20 sporcu ile yapıldığını sözlerine ekleyen İlman; bu sene Milli Mücadelenin 100.yılı ve bu etkinlik ayrı bir önem arz ediyor. Bu sene Samsun'dan Muğla'ya Bisiklet Turu Tur 19'a ilçelerde ki Bisiklet Kulüplerinden de sporcu davet ettik. Bu Tur'da sporcularımız haftanın ve bu önemli Bayramın ruhuna uygun bir etkinlik gerçekleştirmelerinin yanı sıra, uzun yol yarışları öncesi kendilerini test etme fırsatıda buluyorlar. Ben tüm ekibimize başarılar diliyorum. Organizasyon için destek veren, Samsun, Ankara, Afyon ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlerimize ve çalışanlarına Motosikletli 112 Ekiplerinin değerli katkıları nedeni ile Muğla İl Sağlık Müdürümüz İskender Gencer'e ve Emniyet tedbirleri nedeni ile Muğla İl Emniyet Müdürümüz Hakan Çetinkaya ve şahsında ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mutlu Uzun ve aileler kafileyi Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden uğurladılar. - MUĞLA

Kaynak: İHA