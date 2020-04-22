100'üncü yıl anısına 100 zeytin ağacı dikildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 100'üncü yıl anısına 100 zeytin ağacı dikildi - Haberler
Büyükçekmece, 23 Nisan, Zeytin, Güncel

100'üncü yıl anısına 100 zeytin ağacı dikildi

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılında "23 Nisan Ulusal Egemenlik 100. Yıl Zeytinliği"ne 100 ağaç dikti.

22.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:24
100'üncü yıl anısına 100 zeytin ağacı dikildi

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılında "23 Nisan Ulusal Egemenlik 100. Yıl Zeytinliği"ne 100 ağaç dikti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir törene imza atan Büyükçekmece Belediyesi, 100 adet zeytin ağacını Sinanoba Mahallesi'nde kurulan "100. Yıl Zeytinliği" nde toprakla buluşturdu.

"Ne mutlu bize ki Cumhuriyet evlatlarıyız"

Belediye meclis üyeleri ile birlikte 100 zeytin ağacının dikimini gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Ulusal egemenliğimizin 100. şeref yılı kutlu olsun. Egemenliğimizin 100'üncü şan ve şeref yılında bize bu günleri sunan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kuva-yi Milliyeciler ve silah arkadaşları olmak üzere onları hatırlamak, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğilmek anısına bugün burada toplandık. Ulusal egemenliğimizin ve TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılı anısına 100 fidan diktik. Emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu bir emek değil şereftir aslında. Ne mutlu bizlere ki egemenliğimizin 100'üncü yılını yaşayan Cumhuriyet evlatlarıyız. Bu güzel Cumhuriyeti ve egemenliğimizi bize armağan edenleri de unutmuyoruz, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Tüm ulusumuzun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Ulusal egemenliğimizin 100'üncü Şeref Yılı kutlu olsun" dedi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının dikkate alındığı etkinliğine belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri de katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Demet Akalın Mustafa Keser Muazzez Abacı Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Rüştü Reçber Ergin Ataman Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Kız Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: 100'üncü yıl anısına 100 zeytin ağacı dikildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:17:11. #1.14#
title