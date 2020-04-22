100'üncü yıl anısına 100 zeytin ağacı dikildi Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılında "23 Nisan Ulusal Egemenlik 100. Yıl Zeytinliği"ne 100 ağaç dikti.

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılında "23 Nisan Ulusal Egemenlik 100. Yıl Zeytinliği"ne 100 ağaç dikti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir törene imza atan Büyükçekmece Belediyesi, 100 adet zeytin ağacını Sinanoba Mahallesi'nde kurulan "100. Yıl Zeytinliği" nde toprakla buluşturdu.

"Ne mutlu bize ki Cumhuriyet evlatlarıyız"

Belediye meclis üyeleri ile birlikte 100 zeytin ağacının dikimini gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Ulusal egemenliğimizin 100. şeref yılı kutlu olsun. Egemenliğimizin 100'üncü şan ve şeref yılında bize bu günleri sunan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kuva-yi Milliyeciler ve silah arkadaşları olmak üzere onları hatırlamak, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğilmek anısına bugün burada toplandık. Ulusal egemenliğimizin ve TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılı anısına 100 fidan diktik. Emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu bir emek değil şereftir aslında. Ne mutlu bizlere ki egemenliğimizin 100'üncü yılını yaşayan Cumhuriyet evlatlarıyız. Bu güzel Cumhuriyeti ve egemenliğimizi bize armağan edenleri de unutmuyoruz, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Tüm ulusumuzun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Ulusal egemenliğimizin 100'üncü Şeref Yılı kutlu olsun" dedi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının dikkate alındığı etkinliğine belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri de katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA