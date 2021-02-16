100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı

16.02.2021 15:50 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:54
100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı

OSMANİYE'de 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi O.D. (25), kısa süreli kovalamacanın ardından çaldığı otomobille yakalandı.

OSMANİYE'de 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi O.D. (25), kısa süreli kovalamacanın ardından çaldığı otomobille yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentin farklı noktalarında, hırsızlık suçundan aranması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu sırada, uygulama noktasına yaklaşan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, takibe alındı. Kısa süreli kovalamacayla durdurulan ve çalıntı olduğu belirlenen otomobilin sürücüsünün, hırsızlık suçundan 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan ve polisin uzun süredir peşinde olduğu O.D. olduğu belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı
100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı
100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:00:52. #1.14#
title