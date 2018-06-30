100 Ton Domates Hasadı Bekliyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 5 dönüm arazi üzerine sera kuran ve domates yetiştiren bir vatandaş 100 ton domates almayı hedefliyor.

İlçede yaşayan Hakan Gül, merkeze 5 kilometre mesafede bulunan Solak köyünde 30 dönüm arazinin 5 dönümüne modern sera kurdu.

Serada domates yetiştiren Gül, burada 100 ton domates almayı hedefliyor.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kelkit Vadisi'nde bulunan ilçelerin seracılık faaliyetleri için daha elverişli olduğunu söyledi.

Modern sebze üretimini Suşehri'nde yaygınlaştırmak için elinden geleni yaptığını belirten Gül, "İlçemizde yıllardır buğday, arpa ve şekerpancarı üretimi yapılıyor. Ben de değişiklik olması amacıyla serada domates üretimi yaptım. 5 dönüm arazi üzerine kapalı sera kurdum. Çok güzel bir verim aldık. İnşallah 15 gün içerisinde hasada başlayacağız." diye konuştu.

Gül, domatesleri ihraç etmeyi düşündüğünü dile getirerek, "Hasat kasım ayına kadar devam edecek. Bu yıl 100 ton domates almayı hedefliyoruz." dedi.

Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu da serayı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.