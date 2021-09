100 Thieves VALORANT Masters Berlin Çeyrek Finaline Yükseldi

Kuzey Amerika bölgesinin başarılı takımı 100 Thieves VALORANT Masters Berlin turnuvasında kendi grubu olan Grup C'den çıkmayı başararak çeyrek finale yükseldi.

Gambit Esports VALORANT EMEA Challengers Şampiyonu Oldu

VALORANT Espor Champions Tour kaldığı yerden devam ediyor. Güncel olarak oynanan ve Almanya Berlin'de gerçekleşen LAN turnuvası VALORANT Masters Berlin'de karşılaşmalar tüm hızıyla devam ediyor. 12 Eylül 2021 tarihli 100 Thieves vs Gambit Esports karşılaşmasının galibi 100 Thieves oldu ve takım çeyrek finale yükselmeyi başardı. EMEA bölgesinden katılan Gambit Esports, Türk takımı SuperMassive Blaze'e karşı final mücadelesinde zafer kazanarak EMEA şampiyonu olmuştu. 100 Thieves ise NA bölgesinden geliyor ve kendi bölgesinin Sentinels'ten sonra en güçlü takımlarından birisi.

Grup C'de yapılan maçlarda Gambit Esports, Crazy Racoon'u 2-0 yenerek kazananlar eşleşmesinde yoluna devam ediyordu. 100 Thieves ise buraya Havan Liberty takımını 2-0 yenerek gelmişti. Kazananlar karşılaşmasını 2-1'lik skorla 100 Thieves kazandı ve C Grubu'ndan çıkmayı başararak Çeyrek finalde oynama hakkı kazandı. İşte karşılaşmanın özeti:

Ascent 13-5 (Gambit Galibiyeti)

Karşılaşmanın ilk haritası Gambit tarafından seçilen Ascent oldu. Haritanın ilk yarısı oldukça çekişmeli geçti ancak Gambit, 7-5'lik avantajlı bir skor ile ilk yarıyı kapatmayı başardı. İkinci yarı ise oldukça ilginç geçti. Savunma tarafını oynayan Gambit oldukça başarılı bir performans göstererek rakibi 100 Thieves'e bir raunt bile aldırmadı. Art arda 6 raunt kazanmayı başaran Gambit Esports, 13-5'lik skorla haritanın galibi oldu. Böylece genel skor 1-0'a geldi. Karşılaşmanın MVP'si "d3ffo" oldu.

Icebox 13-11 (100T Galibiyeti)

Karşılaşmanın ikinci haritası 100 Thieves tarafından seçilen Icebox oldu. Oldukça heyecanlı bir mücadele yaşandı. Haritanın ilk yarısında büyük bir Gambit Esports dominasyonu yaşandı. 9-3'lük skorla ilk yarı kapatıldı. İkinci yarının ilk 2 raundunu da halihazırda önde olan Gambit alınca durum 11-3'e geldi. Bu noktadan sonra her şey bitti derken 100 Thieves takımından muhteşem bir geri dönüş izledik. 100T, bir raunt bile kaybetmeden durumu 12-11'e getirip öne geçti. 13.raundunu da Hiko'nun 1v3 clutch raundu ile alan 100 Thieves, 13-11 galip gelmeyi başardı ve genel skor 1-1'e geldi. Karşılaşmanın MVP'si Gambit oyuncusu "sheydos" oldu.

Split 13-10 (100T Galibiyeti)

Karşılaşmanın son ve belirleyici haritası ise Gambit tarafından seçilen Split oldu. Haritanın ilk yarısı 100 Thieves dominasyonunda ilerledi. 100 Thieves, 9-3′lük büyük bir avantajla ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarının ilk raundunu da almayı başaran 100T durumu 10-3'e getirdi ancak bu noktadan sonra işler değişti. Gambit Esports rakibine cevaplar vermeye başladı ve durumu 10-7'ye getirdi. Durum 100T'nin cevapları ile 12-7'ye geldi ancak Gambit, karşılaşmadan kopmadı. Gambit, 3 raunt art arda kazansa da en fazla 10'a ulaştı. 12-10'dan sonra 100T, son raundunu da kazanarak 13-10'luk skorla haritanın ve 2-1'lik skorla genel karşılaşmanın galibi oldu.

Böylece 100 Thieves VALORANT Masters Berlin turnuvasındaki rakibi Gambit Esports'u yenmeyi başardı. Böylece C Grubu'ndan çıkmayı başararak genel turnuvada Çeyrek finallere katılma şansı kazandı. VALORANT Masters Berlin Playoffları, Çeyrek Finaller ile 17 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Her gruptan toplam 2 takım çeyrek finallere gitmeye hak kazanacak. Toplam 8 takım çeyrek final oynayacak. Aralarından 4 tanesi ise yarı finale çıkacak. Yarı finalleri kazanan 2 takım da aralarında büyük final mücadelesi yapacak. VALORANT Masters Berlin maç tablosuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

