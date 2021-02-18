100 Thieves Rockstar Energy Drink ile anlaştı!
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100 Thieves Rockstar Energy Drink ile anlaştı!

18.02.2021 20:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:46
100 Thieves Rockstar Energy Drink ile anlaştı!

Kuzey Amerika merkezli espor organizasyonu

haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://playerbros.com/?s=100 thieves">100 Thieves, PepsiCo'nun enerji içeceği markası olan Rockstar Energy Drink ile anlaşma imzaladığını duyurdu! Kuzey Amerika organizasyonu yaptığı anlaşmayı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.

https://twitter.com/100Thieves/status/1358569413234937857

Yapılan anlaşma 100 Thieves Kurucusu Matt "Nadeshot" Haag'ın Rockstar'ın Super Bowl reklamında oynamasıyla başladı. Bu reklam ise Nadeshot'ın profesyonel bir Call of Duty oyuncusu olarak kariyerine başlayıp 100 Thieves takımının kuruluşunun başarısını kutlamak içindi.

PepsiCo Pazarlama Müdürü Fabiola Torres ise anlaşma hakkında şunları söyledi:

Anlaşmaya göre 100 Thieves, Rockstar markasını "Cash App" uygulamasına entegre edecek ve "The Heist" adlı serisinde yer verecek. Bu anlaşma aslına baktığımızda Rockstar'ın ilk espor anlaşması da değil. 2020 Ocak ayında ise aynı şekilde Almanya merkezli espor organizasyonu "mousesports" ile de bir anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: Playerbros

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