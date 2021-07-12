100 Thieves en yakın rakibi TSM'i mağlup ederek LCS'de 6. haftayı lider bitirdi
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100 Thieves en yakın rakibi TSM'i mağlup ederek LCS'de 6. haftayı lider bitirdi

100 Thieves en yakın rakibi TSM'i mağlup ederek LCS'de 6. haftayı lider bitirdi
Playerbros - Haberler | Gamegar

LCS Yaz Mevsimi 6. Haftanın son iki gün maçları tamamlandı. Evil Geniuses ve Golden Guardians'a yenilseler de TSM'in birinciliği kapmasına izin vermediler. İşte detaylar!

LCS 2021 Yaz Mevsimi 6. hafta 3. günde ligin ilk iki sırasında yer alan ve TSM, birincilik için kıyasıya mücadele verdi. İki takımın bir önceki karşılaşmasında da galip gelmeyi başaran temsilcimiz Closer'ın takımı 100 Thieves, rakibini bir kez daha bozguna uğratarak zirvedeki yerini korudu.

Evil Geniuses'ın çıkışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ile birlikte oynadıkları altı karşılaşmanın tamamını kazanmayı başaran formda ekip, sıralamada Team Liquid'in üstüne çıkarak dördüncü sıraya kadar yükseldi. Altıncı haftaya girilirken üst koridora Licorice'i transfer eden Golden Guardians ise hem 100 Thieves hem de Team Liquid'i yenmeyi başardı.

LCS YAZ MEVSİMİ 6. HAFTA SON İKİ GÜN MAÇLARI

Pazar

  • Golden Guardians 0 — 1 TSM
  • Team Liquid 1 — 0 Immortals
  • 100 Thieves 0 — 1 Evil Geniuses
  • Cloud9 1 — 0 Dignitas
  • Counter Logic Gaming 0 — 1 Fly Quest
  • (akşam 23: 00) Golden Guardians 1 — 0 Team Liquid

Pazartesi

  • Fly Quest 1 — 0 Immortals
  • TSM 0 — 1 100 Thieves
  • Evil Geniuses 1 — 0 Cloud9
  • Counter Logic Gaming 0 — 1 Dignitas

Temsilcimiz Closer'ın takımı 100 Thieves altıncı haftada Golden Guardians ve Evil Geniuses'a mağlup olsa da TSM karşısında hata yapmayarak ligin zirvesindeki yerini korudu. Yukarıdaki karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Yedinci haftaya gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros

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