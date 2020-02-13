13.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:16

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz çocuğu sadece belirli soruları çözen değil aynı zamanda sorun çözen, duygusal ve şahsiyet gelişimi, fiziksel gelişimi ve zihinsel gelişimini bir bütün olarak ele alan eğitim sistemini önemsiyoruz." dedi.

Selçuk, bazı programlara katılmak üzere geldiği Kayseri'de, bir otelde milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Burada hayırseverlere eğitime katkılarından dolayı plaket verildi.

Programın ardından "100 Tasarım Beceri Atölyesi Yapımı Protokol İmza Töreni'ne katılan Selçuk, yaptığı konuşmada, eğitim sistemi açısından değerli bir protokolü imzalamak için bir arada bulunduklarını söyledi. "Çocuklarımız için müjdeli bir haber taşıyan bir protokol." diyen Selçuk, şöyle konuştu:

"Biz çocuğu sadece belirli soruları çözen değil aynı zamanda sorun çözen, duygusal ve şahsiyet gelişimi, fiziksel gelişimi ve zihinsel gelişimini bir bütün olarak ele alan eğitim sistemini önemsiyoruz. Eğer çocuklarımız sınav üzerinden belirli şıkları işaretleyerek bir eğitim sürecini tamamlarlarsa onların insani yönlerinde, değerlerle ilgili hususlarda, kişiliklerinin gelişmesinde, fiziksel olarak üretim açısından bazı tecrübeleri yaşamasında eksiklik olabileceğini düşünüyoruz. Çocukların daha ilkokuldan itibaren mühendislik, üretim, robotik ne demek, sanat neden önemlidir, sanatın ince ayarından geçmeyen insanların kişilik olgunlaşması neden zafiyet gösterebilir, neden çocukların sağlıklı bir rehberlik alabilmeleri için bu tür tecrübelere ihtiyacı vardır sorularını cevaplamamız gerekir. Bu atölyeler onlara daha kolay rehberlik etmek, sosyal, duygusal becerilerini geliştirmek, bireysel ve ekip çalışmaları konusunda yönlendirmek, ileride yapmayı düşündükleri meslekler hakkında farkındalık kazandırmak için son derece önemli."

Bakan Selçuk, bu atölyelerin dünyada uzun yıllardır okulların olağan bir parçası olduğunu vurguladı. İmzalanacak protokolle Kayseri'deki eğitim yuvalarının atölyelerle donatılmasına hız vereceklerini dile getiren Selçuk, "Çocuklar sınıfın içerisinde sadece bilişsel bazı içeriklerle değil, aynı zamanda üretimle ilgili birtakım faaliyetlerde de bulunacak." dedi.

Selçuk, bu faaliyetlerin etkin yapılabilmesi için de öğretmenlerin eğitimlerine önem verdiklerini ve oldukça büyük mesafe aldıklarını ifade etti. Protokolde emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Selçuk, atölyelerin el ele vererek yapılacağını, bunun da ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise velilerin çocuklarının iyi bir meslek sahibi olmasını istediğini, bu atölyelerin de isteklerine vesile olacağını kaydetti.

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin de olumsuz hava koşullarına rağmen Kayseri'ye gelen Bakan Selçuk'a teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Bütün hikaye kasım ayında bir düğünde başladı. Bakanımız tasarım beceri atölyelerinden bahsetti. 100 tane yapmak için el sıkıştık. Aradan 3 ay geçti, bugün protokol imzalıyoruz. Biz de en kısa zamanda bu atölyeleri teslim edeceğiz. Biz karımızın yüzde 4'ünü bu tür işlere ayırıyoruz. Zor olan kısım ayrılmış bütçenin doğru yerlerde kullanması. Bu atölyeler de bunlardan biri."

Konuşmaların ardından tasarım beceri atölyesi yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Törende, yapılması planlanan atölye sayısının Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Erciyes Anadolu Holding'in katkısıyla 100'den 325'e çıkarıldığı belirtildi.

Kaynak: AA