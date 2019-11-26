%100 tam buğday unu ekmeği tarifi
Sağlıklı beslenme zamanı… Ne yediğimizi bilmek günümüz şartlarında ne mümkün! Her gün değişik haberlerle aklımız karışmıyor mu? Nasıl yapıldığını bilemediğimiz, ne şartlarda hazırlanan çocuklarımıza yedirdiğimiz ekmekleri belki de artık evde bizim hazırlamamız gerekiyor.
Özyeğin Cordon Bleu'da eğitim alan Sevgili Lara Bilici'nin tarifini sizlerle paylaşıyorum. Kendisine bu reçetesini bizlerle paylaştığı için sonsuz teşekkürler.
Malzemeler:
• 600 gr. tam buğday unu
• 20 gr. kuru maya
• 10 gr. bal
• 380 gr. ılık su
• 100 gr. tereyağı
• 12 gr. tuz
Yapılışı:
• İlk olarak 20 gram kuru maya ile ılık suyu çırpın.
• Maya ile suyun karışmış halini 5 dakika bekletin.
• Kalan malzemelerden tereyağını küp küp kesin ve karışıma ekleyin.
• Bal ile buğday ununu da karışıma ilave edin.
• Mikserle önce yüksek devirde 1 dakika hamuru karıştırın.
• Karışıma tuzu ilave edin.
• Sonra hızlı devirde 3-4 dakika hamur kıvam alıncaya kadar yoğurun.
• Hamura şekil verip yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine koyun.
• Hamuru 15 dakika üzerini streç ile sararak dinlendirin.
• Hamurunuzu fırına koyun ve 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
Afiyet Olsun!