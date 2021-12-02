100 sporcu satranç turnuvasında mücadele etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

100 sporcu satranç turnuvasında mücadele etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
100 sporcu satranç turnuvasında mücadele etti

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan "Satranç il birinciliği turnuvası" sona erdi.

SİVAS (İHA) - Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan "Satranç il birinciliği turnuvası" sona erdi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda 6 farklı kategoride düzenlenen turnuvaya 100 sporcu katıldı. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek hünerlerini sergiledi. Turnuva sonunda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. - SİVAS

100 sporcu satranç turnuvasında mücadele etti

100 sporcu satranç turnuvasında mücadele etti

100 sporcu satranç turnuvasında mücadele etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title