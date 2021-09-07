100 sporcu en büyük balığı yakalamak için mücadeleye başladı

Bolu'da düzenlenen sazan yakalama yarışmasında 20 ilden gelen 100 sporcu, en büyük balığı yakalamak için oltalarını Gölköy Baraj göletinin suları ile buluşturdu.

Bolu'da düzenlenen sazan yakalama yarışmasında 20 ilden gelen 100 sporcu, en büyük balığı yakalamak için oltalarını Gölköy Baraj göletinin suları ile buluşturdu.

Bolu Gölköy baraj gölü, en büyük sazanı tutmak için kıyasıya mücadeleye giren balıkçılara ev sahipliği yapıyor. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) öncülüğünde düzenlenen ve dün çekilen kuraların ardından başlayan yarışmada, 20 farklı ilden 26 takım ve 100 sporcu, oltalarını yarıştırıyor. 5 gün sürecek, dereceye girenlere para ödüllerinin verileceği yarışmada en büyük ve en çok balığı yakalamak için mücadele eden sporcular, oltayla yakaladıkları balıkları yapılan ölçümlerin ardından yeniden suya bırakıyor. Yakalanan balığın ölmesine sebep olan sporcular ve takımlar ise yarışmadan diskalifiye edilecek.

Yarışma hakkında bilgiler veren Federasyon Başkanı Mustafa Serkan İnanç, "Bu yıl 13'üncü kez yarışmayı gerçekleştiriyoruz. Geçen sene pandemiden yapamamıştık. Dün sabah başladık. Şu anda limit üstü 15 balık yakaladık. Bizim standartımız 40 santimetre ve üstü. Bir kısmını İl Tarım Müdürlüğü'nün üretim tesisine bir kısmını da göle geri bıraktık. Şu anda iyi gidiyor" dedi.

Oltalarına takılan küçük balıkların kendilerini zorladığını dile getiren İnanç, "15 tane de hakem heyeti var. İl Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ölçüm ve tartım yapıp, balığı göle geri bırakıyoruz. Geçen sene 19 kilo civarında yakalamıştık. Bu barajda 20 kilo üstünü henüz yakalayamadık. Geçen sene 68 limit üstü balık vardı. Bu sene daha umutluyuz ama gölde popülasyon canlanmış durumda. Küçük balıklar çok. Oltaları rahat bırakmıyorlar. Oltaya ufak balık çok vuruyor. Küçük balığın çok olmasından dolayı büyük balık şu anda çıkmadı" diye konuştu.

(Mustafa Taşören/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı