100 parça tarihi eser ele geçirildi Fatih'te bir antikacı dükkanına düzenlenen baskında 100 parça tarihi eser ele geçirildi.

Fatih'te bir antikacı dükkanına düzenlenen baskında 100 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da Fatih'te faaliyet gösteren bir antikacı dükkanına baksın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 50 farklı arkeolojik dönemlere ait ok ucu ile 50 Grek ve Roma dönemine ait sikke ele geçirildi. İş yerinde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA