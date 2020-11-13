100 milyonluk yatırımın ÇED raporu onaylandı

Kastamonu'ya yapılacak olan ve yaklaşık 100 milyon TL tutarındaki Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu onaylandı.

Kastamonu'ya yapılacak olan ve yaklaşık 100 milyon TL tutarındaki Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu onaylandı.

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi'nin paydaşlarından olan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirme Raporunun onaylandığını açıkladı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi için ÇED raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un onayı ile aldıklarını ifade ederek, "Bu 3 yıl içerisinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesiyle alakalı gerekli olan bütün altyapı fizibilite raporlarını, üst yapı fizibilite raporlarını tamamladık. ÇED raporundan sonra ilgili alanın mera vasfının kaldırılması akabinde de müteşebbis heyet katkı paylarının yatırılmasından sonra Tarım ve Orman Bakanlığımıza yasal statünün kazandırılması için onaya sunulacağız. İlgili alandaki Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgemiz zaten Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulan 180 Günlük Eylem Planı içerisinde 31 Aralık tarihine kadar yasal statü kazanması için arz edilmişti. 2'nci 180 Günlük Eylem Planı'nda da yatırım programına alınarak temelin atılması planlanmakta. İlgili bölgedeki bin 290 dekarlık alanda toplam 98 tane hayvancılık işletmesi ve bunun yanında hayvancılığa dayalı entegre tesislerin kurulması planlanıyor. Planlanan şirketler 3 sınıfta klasmanda sıralandı. Küçük, orta, büyük işletmeler tarzında. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi'nin tamamlanmasıyla toplamda bölgede 30 bin büyükbaş hayvanın beslenmesi ve çok ciddi bir et üretimi planlanmakta. Bunun yanında kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi çarpan etkisiyle ilçemizde her yıl ekilen 200 bin dekar alana ciddi bir katma değer kazandıracak" dedi.

Devrekani İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesinin ikinci Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük Eylem Planı'nda da yatırım programına alınarak temelinin atılmasının planlandığını söyleyen Başkan Altıkulaç, "Aylardır yoğun bir çaba ile uğraştığımız Devrekani ilçemizde kurulacak olan tarıma dayalı İhtisas Hayvancılık bölgesi ile alakalı Çevre Etki Değerlendirme raporu Çevre ve Şehircilik bakanımız Sayın Murat Kurum tarafından onaylanmıştır. Organize hayvancılık bölgemizin kuruluşu için çok önemli bir aşama olan ÇED raporunun ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı