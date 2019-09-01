01.09.2019 17:34

100 Milyon 1. fidanı Cumhurbaşkanı dikecek

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresinin 100. yıl anısına Sivas'ta son 15 yılda 100 milyon fidan dikildiğini ve 100 Milyon 1. Fidanı 4 Eylül Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Sivas'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikeceğini söyledi.

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresinin 100. yıl anısına Sivas'ta son 15 yılda 100 milyon fidan dikildiğini ve 100 Milyon 1. Fidanı 4 Eylül Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Sivas'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında 4 Eylül Çarşamba günü Sivas'a gelecek. Sivas Valisi Salih Ayhan, düzenlediği basın toplantısı ile Erdoğan'ın gelişiyle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Tarihi Buruciye Medresinde gerçekleştirilen toplantıya Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve protokol mensupları katıldı. Toplantı öncesi 8. Kez düzenlenecek olan Sivas Kitap Günleri hakkında bilgi veren Ayhan, kitap günlerinde 150 ye yakın etkinliğin gerçekleştirileceğini,100 stant olacağını ve 185 yayın evinin katılım sağlayacağını söyledi.

Toplantıda konuşan Vali Ayhan, "Çok hareketli yoğun bir yıl geçirdik. Çok bereketli bir yıl oldu. Tüm kurumlarımızın iç dinamikleri ile ufukları ve gayretleri ile kongremizi güzel bir şekilde kutluyoruz. Anmalar yapıyoruz ve gelecek nesillere güzel notlar bırakıyoruz. Öncelikle emek verenlere teşekkür ediyorum. Tabi ki kongremizin 100. Yılı 4 Eylül günü daha üst seviyede kutlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrifi ve bu heyecanımıza ortak olması heyecanımızın zirve yapmasında çok anlamlı. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın Sivaslıların sesini duyarak katılımından dolayı teşekkür ediyoruz. Sivas halkı adına minnettarız. 4 Eylül saat 13.30'da programımız başlayacak. 13.30 'da çelenk sunumunun ardından Kongre Binası ziyaret edilecek akabinde konuşmalar, konuşmaların ardından mini programı olacak. 100. Yılın anısına son 15 yılda Sivas'ta 100 milyon fidan dikildi ve sayın Cumhurbaşkanımız 100 milyon 1'inci fidanı Sivas'ın ortasına dikecek. Bir sosyal mesaj vererek. Geleceğe bırakılacak en güzel mesajlardan biriside yeşil Sivas'tır. Akabinde Cumhurbaşkanımız taslak programa göre ekonomi formuna katılacak. Ekonominin formu 3-4 Eylül'de Sivas'ta atacak. Ardından vakit müsait olduğu takdirde katılımın gerçekleşmesinden sonra üniversitemizde bir yemek programı olacak. Ardından sayın Cumhurbaşkanımızı uğurlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız kongremizin 100. Yılı münasebeti ile Sivas'a geliyor, tüm halkımızı programa davet ediyorum. Sivas halkı Cumhurbaşkanımızı bağrına basacak ve kongre heyecanını hep birlikte yaşayacağız. "dedi.

Kaynak: İHA