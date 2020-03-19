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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

"100 milyar liralık paket reel sektöre kalkan olacak"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 100 milyar liralık desteğin yer aldığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine ilişkin, "Bursa iş dünyamızın talep ettiği birçok konunun pakette yer alması memnuniyet verici.

19.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:49

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 100 milyar liralık desteğin yer aldığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine ilişkin, "Bursa iş dünyamızın talep ettiği birçok konunun pakette yer alması memnuniyet verici. Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hazırlanan destekler reel sektörümüze can suyu olacaktır." dedi.

Başkan Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı zirvenin ardından açıkladığı destek paketini değerlendirdi. Dünyanın sosyal ve ekonomik anlamda 21. yüzyılın en zor günlerinden birini yaşadığını belirten Başkan Burkay, koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke ekonomisinin büyük zarar gördüğünü hatırlattı.

"Taleplerimiz destek paketinde yer aldı"

Başkan Burkay, zirvenin ardından alınan kararların Bursa ve Türkiye iş dünyası için hayırlı olmasını diledi. Koronavirüsün ekonomideki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla BTSO üyelerinin görüş ve önerilerini alarak rapor hazırladıklarını ve TOBB ile ilgili bakanlıklara ilettiklerini hatırlatan Başkan Burkay, iş dünyasının taleplerinin pakette yer almasından büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

"Reel sektöre moral verecek"

Başkan Burkay, 10 sektörü kapsayan muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin 6 ay ertelenmesinin firmalara bu zor dönemde moral vereceğini söyledi. Pakette yer alan kredi ve ana para faiz ödemelerinin ertelenmesi ve finansman desteği ile KGF limitlerinin artırılmasının firmaların nakit ihtiyacına hızlı çözüm bulacağını kaydeden Başkan Burkay, asgari ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği gibi desteklerin de istihdama güç katacağına değindi.

"Bu zorlu süreci atlatacağız"

İnsan sağlığını ilgilendiren bu salgından toplum ve devlet dayanışması ile kurtulanabileceğini kaydeden Başkan Burkay, "Türkiye bu zorlu süreci şimdiye kadar başarılı bir şekilde yürütmeyi başardı. Önümüzdeki dönemde de en az hasarla bu süreci atlatmayı ve en kısa zamanda hayatın her anlamda normale dönmesini arzu ediyoruz. Bizler biliyoruz ki, en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Reel sektörümüzün beklentilerinin hızlı bir şekilde çözülmesine destek olacak 100 milyar liralık desteğin yer aldığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin hayata geçmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimize teşekkür ediyorum. " dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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