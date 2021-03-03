100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu
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100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu

03.03.2021 08:46 | Son Güncelleme: 03.03.2021 08:52
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu

BURSA'da 100 metre mesafedeki üst geçide rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özden (45) hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BURSA'da 100 metre mesafedeki üst geçide rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özden (45) hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Özden'in metrelerce havaya fırlayıp, yere düştüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 1 Mart Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aysel Özden, 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmak yerine Ata Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmek istedi. Ancak hızla gelen Mine E. (34) idaresindeki 16 STG 66 plakalı otomobil Özden'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayıp, yere düşen Özden, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı halde Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aysel Özden, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü Mine E.'yi gözaltına aldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. 


100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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