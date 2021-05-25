100 metre arayla cesetleri bulunan iki kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi (2)
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100 metre arayla cesetleri bulunan iki kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi (2)

100 metre arayla cesetleri bulunan iki kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUĞÇE DUMAN TOPRAĞA VERİLDİAdana'nın Kozan ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen Tuğçe Duman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Saimbeyli ilçesine götürüldü.

TUĞÇE DUMAN TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen Tuğçe Duman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Saimbeyli ilçesine götürüldü. Duman'ın cenazesi, yakınlarının katılımıyla Çeralan Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. 

Katil zanlısı F.A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ali GÖKDAL/SAİMBEYLİ(Adana),


100 metre arayla cesetleri bulunan iki kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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