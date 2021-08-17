"%100 Metal" konseri, 27 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Bahçe'de düzenlenecek
Metal müzik tutkunlarının açık havada konser özlemi, 27 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Bahçe'de düzenlenecek "%100 Metal" konseri ile son bulacak.
Metal müzik tutkunlarının açık havada konser özlemi, 27 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Bahçe'de düzenlenecek "%100 Metal" konseri ile son bulacak.
"%100 Metal: Metalium", "Sülfür Ensemble", "Diabolizer" konseri, KüçükÇiftlik Bahçe'de 27 Ağustos'ta gerçekleşecek.
1990'lı yıllarda Behind the Power ve Suffer albümüyle thrash metal'in yayılmasında büyük rol oynayan Metalium, 25 yıl aradan sonra 2020 yılında yenilenen kadrosuyla çıkardığı 3. stüdyo albümü olan Tenebris'in ilk konserini KüçükÇiftlik Bahçe sahnesinde verecek.
Metalium öncesinde sahnede Erdem Çapar, Levent Ersoy, Burak Özgüney ve Emre Şahin dörtlüsünden oluşan metal grubu Sülfür Ensemble olacak.
Gecede sahneye çıkan ilk grup ise Diabolizer olacak.
Konser öncesinde DJ kabininde İrem Küçükbulut, geçen yıl hayatını kaybeden metal müzik yazarı Çağlan Tekil'in setlist'ini çalacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref