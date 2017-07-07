100 lük ÇINARA Üroloji Ameliyatı

Hastanın kimlikteki yaşının 85 olduğu ancak hasta yakınları tarafından gerçek yaşının 100 olduğu belirtildi.Anestezi uzmanları tarafından operasyon yapılması için onay alınan hastaya kapalı prostat ameliyatı yapıldı.

Hastanın ameliyat sonrası ilk gün durumunun gayet iyi olduğu ve yürüdüğü görüldü. 100 yaşındaki Çınar'ı ameliyat etmekten mutluluk duyduğunu belirten Uzm. Dr. Mahmut Taha ÖLÇÜCÜ ,amaçlarının Ağrı'dan diğer illere olan hasta sevki oranını düşürerek Ağrı Halkına faydalı olmak ve Ağrı Halkının duasını kazanmak olduğunu söyledi.

