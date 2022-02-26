100 LİRALIK SAHTE BANKNOTLARLA YAKALANINCA GÖZALTINA ALINDI

HATAY'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan B.Y., üst aramasında, 100 liralık olan 59 sahte banknot ele geçirilince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'parada sahtecilik' suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'nde şüpheyle durdurulan B.Y.'nin üstü arandı. Aramada 100 liralık olan 59 sahte banknot ve 50 liralık 1 sahte banknot ele geçirilirken, B.Y. gözaltına alındı.