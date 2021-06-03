100 liralık kablo çalmak için otobüslere 15 bin liralık zarar verdiler
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100 liralık kablo çalmak için otobüslere 15 bin liralık zarar verdiler

100 liralık kablo çalmak için otobüslere 15 bin liralık zarar verdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizm sektöründe kullanılan ve otellerin açılmaması nedeniyle Külliye yakınlarında park halinde bulunan otobüslerden kablo çalan hırsızlar yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizm sektöründe kullanılan ve otellerin açılmaması nedeniyle Külliye yakınlarında park halinde bulunan otobüslerden kablo çalan hırsızlar yakalandı. Hurdacılık yaptığı belirtilen 2 kardeş, otobüslerden çaldıkları kabloları 100 liraya satarken, kablo kestikleri 3 otobüse en az 15-20 bin liralık zarar verdikleri belirlendi.

Turizm sektöründe hizmet veren bir firmaya ait otobüslerden 3 tanesi, şoför mahallinin ön bölümündeki kabloları kesilerek çalınmak suretiyle zarar gördü. Otellerin kapalı olması nedeniyle Örnek Mahallesi 1503 Sokak'ta Külliye Camii arkasında park halinde bulunan 07 C 74656, 07 C 748 39 ve 07 C 74837 plakalı otobüslerin, 26 Mayıs gecesi arka kapısı açılıp girilerek ön kısmında bulunan kablolar kesilerek çalındı. Şüpheliler ayrıca otobüslerin birinden de teyp çaldı.

Sabah görevlinin otobüslerin çalışmaması üzerine yaptığı kontrolde kabloların kesildiğini görmesi üzerine güvenlik güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelileri belirlemeye çalıştı. Asayiş ekipleri çalışmalarını sürdürürken, 28 Mayıs sabahı otobüslerin kablolarını tamir için gelen usta, bir gün önce yarısı kesilen 07 C 74656 plakalı otobüsün kablosunun tamamen kesilmiş olduğunu gördü.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri yapmış oldukları çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin bir araçla geldiğini belirledi. Aracı bulan ekipler, hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen Baran K. ve kardeşi Murat K.'yı yakaladı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderilirken, şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı.

Kablonun hurdası 100 TL, araçların tamiri 15-20 bin TL

Şüphelilerin otobüslerden kesmek suretiyle çaldıkları kablonun hurda değerinin en fazla 100 lira olduğu belirtilirken, otobüslerin kablolarını tamir edecek ustanın sadece Bursa'da olduğu, 3 otobüsün masrafının 15-20 bin lirayı bulacağı, oteller açıldığı için otobüslerin çalışamamasının zararı daha da artırdığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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