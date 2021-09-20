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100 klasik otomobil Bilecik'te buluştu

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Güncel

- 100 klasik otomobil Bilecik'te buluştu Murat 124'e binerek şehir turu atan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "İlimizin tanıtılmasını sağlayan bu tür aktiviteleri önemsiyoruz" "Amacımız, yurdumuzun dört bir köşesindeki klasik otomobil severleri Bilecik'te buluşturmaktı" Bilecik Belediyesi...

- 100 klasik otomobil Bilecik'te buluştu

Murat 124'e binerek şehir turu atan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin,

"İlimizin tanıtılmasını sağlayan bu tür aktiviteleri önemsiyoruz"

"Amacımız, yurdumuzun dört bir köşesindeki klasik otomobil severleri Bilecik'te buluşturmaktı"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi ev sahipliğinde Bilecik Klasik Otomobil Kulübü organizasyonunda düzenlenen etkinlikte yurdun çeşitli illerinden gelen yaklaşık 100 klasik otomobil ile 250'yi aşkın klasik otomobil sever Bilecik'te buluştu.

Pelitözü Gölpark'ta renkli ve güzel görüntüler ile başlayan etkinlik daha sonra klasik otomobil severlerin şehir turu yapması ile devam etti. Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de etkinliğe katılarak, konukları karşıladı ve klasik Murat 124'e binerek şehir turu yaptı.

"İlimizin tanıtılmasını sağlayan bu tür aktiviteleri önemsiyoruz"

Bütün araçları tek tek gezerek, sahipleriyle sohbet eden Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin daha sonra aktivite hakkında bir değerlendirmede bulundu. Gerçekleştirilen etkinlik ile Bilecik'in tanıtıldığını ve bunun için Bilecik Belediyesi olarak gerekli katkıyı verdiklerini kaydeden Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Ben öncelikle birçok şehirden ilimize gelen klasik otomobil severlere hoş geldiniz diyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Çünkü onların bu etkinliği ile ilimizin doğal ve kültürel zenginlikleri tanıtılmış oluyor. Pandeminin gölgesinde olmasına rağmen yoğun bir katılım olmuş. Bilecik Belediyesi olarak önümüzdeki yıllarda daha da kapsamlı ve güzel bir şekilde gerçekleştirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Amacımız, yurdumuzun dört bir köşesindeki klasik otomobil severleri Bilecik'te buluşturmaktı"

Bilecik Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Uğur Kırca ile üç gün boyunca Bilecik'te düzenlenen etkinliğin birçok açıdan şehrimize katkılar sağladığını belirterek, "Kulübümüz ve üyelerimiz adına Belediye Başkanımız Semih Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten birçok yönden belediyemizin bizlere katkısı ve kolaylığı oldu. Amacımız, yurdumuzun dört bir köşesindeki klasik otomobil severleri Bilecik'te buluşturmaktı. Bunu da en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Belediye Başkanımız Semih Şahin ve bütün katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Semih Şahin'in aktiviteye katılanlara belge takdim ettiği etkinlik şehir turu ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

100 klasik otomobil Bilecik'te buluştu

100 klasik otomobil Bilecik'te buluştu

100 klasik otomobil Bilecik'te buluştu

100 klasik otomobil Bilecik'te buluştu

100 klasik otomobil Bilecik'te buluştu

100 klasik otomobil Bilecik'te buluştu

100 klasik otomobil Bilecik'te buluştu
İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Son Dakika Haberleri
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