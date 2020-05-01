100 kişilik ekip Van Gölü sahilinde 110 ton çöp topladı
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100 kişilik ekip Van Gölü sahilinde 110 ton çöp topladı

100 kişilik ekip Van Gölü sahilinde 110 ton çöp topladı
01.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:43

Van'ın İpekyolu Belediyesince Van Gölü sahilinde başlatılan temizlik çalışmalarında bir haftada 110 ton çöp toplandı.

Van'ın İpekyolu Belediyesince Van Gölü sahilinde başlatılan temizlik çalışmalarında bir haftada 110 ton çöp toplandı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce sürdürülen temizlik çalışmalarında göl kıyılarında biriken çöpler tek tek toplanarak, poşetlere konuluyor.

Bir haftadır devam eden çalışmalarda toplanan 110 ton çöp, araçlarla çöp toplama merkezine taşınıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekip şefi Ömer Bor, yaptığı açıklamada, Van Gölü sahillerini temiz tutmak için ekiplerin canla başla çalıştıklarını söyledi.

Herkesin çevreye duyarlı olmasını isteyen Bor, "Öncelikle tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Koronavirüs önlemleri kapsamında kimsenin gelemediği sahilleri temizliyoruz. Bu süreci fırsat bildik. Sahiller boş. 100 kişilik ekiple bir haftada 110 ton çöp topladık. Canla başla çalışarak Van Gölü sahillerini temiz tutmaya çalışıyoruz. İnşallah sürekli temiz buluruz. Vatandaşların temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını istiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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