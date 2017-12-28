100 Kişilik Ekip Fatmagül'ü Aradı, Çantasını Buldu (2)
GENÇ KIZ OTOGARDA BULUNDUKahramanmaraş'ta salı günü iş aramak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fatmagül Berk, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulundu.
GENÇ KIZ OTOGARDA BULUNDU
Kahramanmaraş'ta salı günü iş aramak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fatmagül Berk, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulundu. Ailevi nedenlerden dolayı evinden ayrıldığı öğrenilen genç kız, polis tarafından emniyete götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Fatmagül Berk'in otogardan çıkarılışı
Genç kız polislerin arasında
Polis otosuna bindirilirken
Polis otosunun gidişi
Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,
-GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ