100 Kişilik Ekip Fatmagül'ü Aradı, Çantasını Buldu (2)

GENÇ KIZ OTOGARDA BULUNDU



Kahramanmaraş'ta salı günü iş aramak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fatmagül Berk, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulundu. Ailevi nedenlerden dolayı evinden ayrıldığı öğrenilen genç kız, polis tarafından emniyete götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Fatmagül Berk'in otogardan çıkarılışı



Genç kız polislerin arasında



Polis otosuna bindirilirken



Polis otosunun gidişi



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,



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