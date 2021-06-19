100 kişi onun için seferber oldu
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100 kişi onun için seferber oldu

100 kişi onun için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da eşi ile birlikte tarlaya giden 67 yaşındaki Hörü Sarı, ortalıktan kaybolunca arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Bursa'da eşi ile birlikte tarlaya giden 67 yaşındaki Hörü Sarı, ortalıktan kaybolunca arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Eşi ve köylüler tarafından bulunamayan Sarı, kurtarma ekipleri tarafından tarlalarına 1 kilometre uzaklıkta bitkin halde bulundu.

Olay, Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göktepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte tarlaya giden 67 yaşındaki Hörü Sarı, 19,30 sıralarında ortadan kayboldu. Eşi tarafından uzun süre aranan Sarı, bulunamadı. Köye inen eşi, jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, NAK, ANDA ve AKUT ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık yüz kişilik ekip, köyün içerisinde ve çevresinde arama yaparken, ekibin bir kısmı da tarlanın etrafında aramaya başladı.

Tüm gece ekipler tarafından aranan Hörü Sarı, duyma ve görme kaybı olduğu için çalışmaları fark edemedi. Sabahın ilk saatlerinde ekipler tarafından tarlalarının 1 kilometre uzağında bulunan Hörü, sağlık kontrollü için hastaneye sevk edildi. - BURSA

100 kişi onun için seferber oldu
100 kişi onun için seferber oldu
100 kişi onun için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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