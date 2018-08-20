100 Kişi Kent Meydanında Yarım Saat Boyunca Kavga Etti
Samsun'da yaklaşık 100 dahil olduğu kavga yarım saat sürdü. Kavga esnasında çevredeki dükkanlar yağmalanırken kavgada 10 kişi yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaklaşık 100 kişinin karıştığı kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu. Yarım saat süren kavgada 10 kişi darp sonucu yaralandı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Olay, Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda bulunan esnaflar ile kimliği belirsiz kişiler arasında kavga meydana geldi. Yaklaşık 100 kişinin kavgaya dahil olması nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Çevrede bulunan dükkanlar çıkan kavga nedeniyle adeta yağma edilirken, kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalar ile saldırdı. Kavgada bir grup kurusıkı tabanca ile defalarca ateş etti.
KAVGA YARIM SAAT SÜRDÜ
Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat boyunca süren kavga polislerin olay yerine gelmesiyle birlikte son bulurken, durumu ağır olan 1 yaralı, olay yerine gelen ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırıldı. Büyük kavgada toplam 10 kişi darp sonucu yaralandı.
Olay yerinde çalışma başlatan polis, kavganın çıkış nedenini araştırıyor.
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Kavgadan sorumlu baskan yardimciligi getirilmeliCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yarım saat kavga sadece 10 yaralı...? Kavgayı beceren AdanalıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Samsun ikinciliği yine bırakmadı :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kovboy olmuş samsun ayıp oraya ne turist ne tatil için gelinirCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Doğuda olsaydı doğulular şöyle böyle bir sürü laf ederdiniz. Karadenizliler de şöyle böyle desenize ? demekki bu tür olaylar doğu batı karadeniz fark etmiyor hayvan heryerde hayvandır.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır