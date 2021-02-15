100 kilo bonzai elde edilebilecek ham madde ele geçti
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100 kilo bonzai elde edilebilecek ham madde ele geçti

15.02.2021 12:22 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:26
100 kilo bonzai elde edilebilecek ham madde ele geçti

BOLU'da TEM Otoyolu'nda, jandarmanın bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 1 kilo 150 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.

BOLU'da TEM Otoyolu'nda, jandarmanın bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 1 kilo 150 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen ham madde ile yaklaşık 100 kilo bonzai elde edilebileceği belirtildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkiinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında, şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagaj kısmında, narkotik köpeği 'Kobra' ile arama yapıldı. Aramalarda bir valizde 1 kilo 150 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. M.T.D. isimli yolcu, jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Ele geçirilen ham madde ile yaklaşık 100 kilogram bonzai elde edilebileceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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