Son dakika... 100 KARAYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
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Son dakika... 100 KARAYOLU'NDA KAZA 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHATuzla D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Tuzla D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Tuzla D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre en öndeki hafif ticari aracın sürücüsünün fren yapmasıyla servis midibüsü ve iki hafif ticari araç birbirine çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, servis midibüsü içerisindeki ve hafif ticari aracın içerisindeki 2 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D - 100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika... 100 KARAYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
Son dakika... 100 KARAYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
Son dakika... 100 KARAYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
Son dakika... 100 KARAYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
Son dakika... 100 KARAYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
Son dakika... 100 KARAYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
Son dakika... 100 KARAYOLU'NDA KAZA 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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