100 Hastayı Öldüren Alman Hasta Bakıcının Kurbanları Arasında Hataylı Vatandaş da Varmış

Almanya'da 100 hastayı öldüren hasta bakıcının kurbanlarından birinin Hataylı bir Türk olduğu ortaya çıktı.

Almanya'da 2000-2005 yılları arasında çalıştığı hastanelerde hastalara kalp krizine yol açan ilaç enjekte ederek 100 hastayı öldüren hasta bakıcı Niels Högel'in (41) Adnan Tüter'i (47) de 2004 yılında katlettiği ortaya çıktı.

'KAHRAMAN GİBİ GÖSTERDİ'

Almanya'da hasta bakıcı Niels Högel 2000-2005 yılları arasında Almanya'nın Delmenhorst ve Oldenburg kentlerinde çalıştığı hastanelerde, hastalara kalp krizine yol açan ilaç enjekte etti. Hastalar kalp krizi geçirirken müdahale edip kendini kahraman gibi göstermeye kalkan Högel'in 'katliamları' 2005 yılında bir meslektaşının onu suçüstü yakalamasıyla ortaya çıktı. Hasta bakıcı, önce 6 kişiyi öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ardından Alman polisinin soruşturması ve Högel'in itirafları 100 kadar kurbanın olduğunu gösterdi.

HATAY'DAKİ MEZAR AÇILDI

Sabah gazetesinin haberine göre Cani Högel'in o dönem çalıştığı kliniklerdeki kalp krizi ölümleri tek tek incelendi. 67 mezarlıktan toplam 134 ceset incelendi. O mezarlardan biri de Hatay'daydı. 2004'te beyin kanaması nedeniyle yatırıldığı hastanede hayatını kaybeden Adnan Tüter'in de Högel'in kurbanı olabileceği değerlendirildi. 2014'te ailesine haber verildi. Geçtiğimiz eylül ayında Tüter'in Hatay'daki mezarı araştırma kapsamında açıldı. Korkunç gerçek ortaya çıktı; Tüter'in cesedinde de kalp krizine neden olan ilaç örneklerine rastlandı. Alman yetkililer talihsiz adamın eşi Mariya Tüter'e, "Eşinizi Högel öldürmüş" dedi.

Mariya Tüter (47), yaşadıklarını anlattı: "Eşim 2004 yılının Haziran ayında işyerinde bir rahatsızlık geçirdi. Bremen'de hastaneden 'bir şeyi yok' diye taburcu edildi. Akşam tekrar fenalaşınca Delmenhorst kentindeki hastaneye götürdük. Hastaneye yürüyerek girdi. Beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Yoğun bakıma alındı. Üç gün başında bekledim. Dördüncü gün eve gittim ardından öldü haberi geldi" dedi.

İKİ İĞNE ENJEKTE ETMİŞ

Eşinin kalp krizi sonrası öldüğünün kendisine bildirildiğini söyleyen Tüter, "Adnan'ın öldüğü gece yoğun bakımda Högel görev yapmış. İki iğne enjekte etmiş. Eşim kalp krizi geçirmiş. İlk yardımda bulunup kendini kahraman göstermiş. Bize 10 yıl sonra bunlar anlatıldı. 2 ay önce de otopsi sonucuyla kesinleşmiş oldu. Öldürülmüş olabileceği aklımıza hiç gelmedi. Öğrenince dünyam başıma yıkıldı..." Högel'in öldürdüğü iddia edilen 2 Türk'ün daha mezarının açıldığı ancak, ilaç bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

KIZI DA MİDE AMELİYATI SONRASI ÖLDÜ

Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Mariya Tüter, 5 ay önce de kızını kaybetti. Mariya Tüter'in, İstanbul'da 14 Haziran 2018'de özel bir klinikte mide küçültme ameliyatı geçiren 20 yaşındaki kızı Melda Tüter hayatını kaybetti. Talihsiz genç kız operasyon sonrası girdiği komadan çıkamadı. Melda Tüter Almanya'da gözyaşları arasında toprağa verildi.