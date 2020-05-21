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100 gram ve üstü altın alımına 1 iş günü valör geldi

BDDK, yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını duyurdu.

100 gram ve üstü altın alımına 1 iş günü valör geldi
21.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:33

BDDK, yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.05.2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen 22.05.2020 tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ve konunun Kuruluş Birlikleri vasıtasıyla tüm bankalara duyurulmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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