100 gram metamfetaminle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

100 gram metamfetaminle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

100 gram metamfetaminle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 100 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 100 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlenen kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin bulunurken araç içinde bulunan 3 şüpheli şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - UŞAK

Devriye gezen ekiplerin dikkati sayesinde yakalandılar! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı

Devriye gezen ekiplerin dikkati sayesinde yakalandılar! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı

 Alkollü sürücü polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi

Alkollü sürücü polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi

 Sakarya TEM Otoyolunda kaza, çok sayıda yaralı var

Sakarya TEM Otoyolunda kaza, çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title