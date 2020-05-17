100 gönüllü öğrenciden 100 aileye yardım Yarını Aydınlatma Yardımlaşma Derneğince 100 aileye yardımda bulunuldu.

Yarını Aydınlatma Yardımlaşma Derneğince 100 aileye yardımda bulunuldu.

Yarını Aydınlatma Yardımlaşma Derneği Erzurum İl Temsilciliği Başkanı Tuğçe Ertek, Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Orak tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden oluşan yaklaşık 100 gönüllü yardıma muhtaç ve dar gelirli aileleri tespit ederek vatandaşlara ayni ve nakdi yardımda bulundu. Gönüllü öğrenciler şimdiye kadar tespit edilen 100 aileye yardımları ulaştırdı. - ERZURUM

Kaynak: İHA