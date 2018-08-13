100 Doları Böyle Yaktı

Bursa'da ABD'yi protesto etmek amacı ile 100 dolarlık banknotu yakan kişi, sosyal medyada fenomen oldu. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan emekli emekli öğretmen Sebahatti Arı, Türkiye ile ABD arasında yaşanan rahip gerginliği ile yükselişe geçen doları protesto etmek amacı ile 100 dolarlık banknotu çakmakla yaktı. Arı, açıklamasında 'Amerikayı'da yakarım, dolarını da yakarım" diyerek ilginç protestoya imza attı. Arı'nın sosyal medyadan paylaştığı protesto görüntüsü, 1 milyon tıklanmaya yaklaştı.

(Ali Erdem/İHA)