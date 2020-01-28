100'den fazla Türk ve Suriyeli kadının objektifinden oluşan sergi Türkiye'yi dolaşacak

28.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:27

Atölyeler sonucunda Gaziantep'te açılan sergi kadınların objektifinden 'Eşit bir gelecek' mesajını ziyaretçilerle buluşturuyor. Serginin sonraki durakları Eskişehir, Şanlıurfa, Ankara, İzmir ve İstanbul.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi iş birliği ile açılan sergi, 100'den fazla Türk ve Suriyeli kadının ortak mesajı olan 'Şiddetsiz, eşit ve aydınlık bir gelecek' umudunu fotoğraf sanatı yoluyla fotoğraf severlerle buluşturuyor.

Gaziantep'te açılan ve Türkiye'yi dolaşacak olan sergide yer alan fotoğraflar, üç Kolombiyalı ve bir Filistinli üniversite öğrencisinin Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ve İzmir'de kadınlarla gerçekleştirdiği Karanlığı Aydınlat Fotoğraf Atölyeleri kapsamında çekildi. 'Karanlığı Aydınlat' temasıyla eşit ve aydınlık bir gelecek amaçlayan çalışma, BM Kadın Birimi tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Japonya Hükümeti tarafından fonlanan projeler kapsamında düzenleniyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Mülteci Destek Merkezi ve RET International ortaklığı ile açılan serginin ilki 1 Şubat Cumartesi gününe kadar Gaziantep Sanat Merkezinde yer alacak. Serginin sonraki durakları ise Eskişehir, Şanlıurfa, Ankara, İzmir ve İstanbul.

Nesiller boyu eşitlik

Serginin açılışında konuşan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Program Yöneticisi Zeynep Aydemir Koyuncu, fotoğraf atölyeleri sayesinde birbirinden farklı nesil, kültür ve coğrafyadan gelen kadınların fotoğrafın birleştirici gücüyle bir araya geldiklerini belirtirken tüm nesillerin ortak amacı olan eşit bir geleceğe bir adım daha atıldığını söyledi, "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için en ilerici yol haritasını çizen Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformundan bu yana 25 sene geçti. O nedenle bu sene BM Kadın Birimi olarak 'Nesiller Boyu Eşitlik' diyoruz. Tıpkı bu sergide de gördüğümüz gibi farklı nesil, dil, coğrafya ve kültürlerin ortak amacı eşit bir gelecek."

"Fotoğraf ortak dilimiz oldu"

16 Günlük Aktivizm Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası kapsamında gerçekleştirilen atölyeleri yöneten Kolombiyalı Vanesa Suarez, Camila Rivera, Camilo Parra ve Filistinli Abd-El Kader Abd-El Halim'in ortak ifadesi, atölyeler ve serginin kadınlara hikayelerini anlatmak için bir alan tanıdığı, kadınların objektif önünde ve arkasında bulunduklarında güçlerini tüm dünyaya gösterebildiği. Açılışta konuşma yapan Vanesa Suarez ise şu şekilde konuştu,"Atölyeler boyunca birbirimizle fazla konuşamadık çünkü birbirimizin dillerini anlayamıyorduk. Fakat fotoğraf hepimizi bir yaptı. Kadınlar, düşüncelerini, duygularını, şiddetsiz ve eşit bir dünya isteğini kendi objektiflerinden bizlere gösterdiler."

Açılış konuşmasında konuşan Atölye katılımcısı Emine Savaş katıldığı atölyenin, ufkunu genişlettiğini ve üniversite sınavına hazırlanırken ona motivasyon sağladığını belirtti, "Atölye sayesinde bir gün benim de farklı bir ülkede yabancı öğrenci olabileceğimi anladım. Kolombiya ve Filistin'den öğrencilerle tanışmak hiç gitmediğim yerlere gitme ve oralarda öğrenim görme isteğimi artırdı."

Kaynak: Bültenler