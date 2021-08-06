100 çuval midye ile polise yakalandı

İZMİT Körfezi açıklarında tekne ile kaçak midye avcılığı yapan M.B.Ö. deniz polisi tarafından suçüstü yakalandı.

İZMİT Körfezi açıklarında tekne ile kaçak midye avcılığı yapan M.B.Ö. deniz polisi tarafından suçüstü yakalandı. 100 çuval midye denize geri bırakıldı.

Olay bugün İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Ulaşlı vapur iskelesi açıklarında meydana geldi. Deniz polisi vapur iskelesi açıklarında tekne ile midye avcılığı yapıldığını belirlendi. Polis, 7 metre uzunluğundaki tekne ile avlanan M.B.Ö.'yü yakaladı. Teknede bulunan 100 çuval midye polis tarafından denize bırakılırken, tekneye el konuldu. M.B.Ö. hakkında Su ve Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan idari işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir