100 çuval kıyafet Manavgat'a gönderildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olan 'İhtiyacın Olmayanı İhtiyacı Olana Verelim' isimli sosyal medya grubu üyeleri yardım ellerini bu defa da Antalya Manavgat'a uzattı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olan 'İhtiyacın Olmayanı İhtiyacı Olana Verelim' isimli sosyal medya grubu üyeleri yardım ellerini bu defa da Antalya Manavgat'a uzattı.

Grup yöneticisi Kısmet Sağlam, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan yangın felaketi sonrasında mağduriyet yaşayan vatandaşlar için kıyafet yardımı kampanyası başlattı. 2 gün gibi kısa bir sürede kampanya amacına ulaşarak toplanılan kullanılmış ve yeni olmak üzere yaş gruplarına ayrılan 100 çuval kıyafet Manavgat'a ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıktı.

"Oradaki ailelere naçizane de olsa kıyafet desteği vermek istedik"

Kampanya ile ilgili olarak açıklamada bulunan grup yöneticisi Kısmet Sağlam yaptığı açıklamada, "Antalya Manavgat' da çıkan yangın sonucu Evleri yanan ve mağdur olan vatandaşlarımıza destek olabilmek için bir yardım kampanyası başlattık. Oradaki ailelere naçizane de olsa kıyafet desteği vermek istedik. Bu konuyu grubumuz aracılığı ile üyelerimize duyurduk. Kısa sürede çok sayıda duyarlı vatandaşlarımız kampanyaya destek olmak için birbiriyle yarıştı. Bizler de grup üyeleri olarak kıyafetlerin ayrışması ve paketlenmesi işini gerçekleştirdik. Çeşitli yaş gruplarına ait kullanılmış ve yeni olmak üzere 100 çuval kıyafeti Antalya'ya göndermek üzere hazır hale getirdik. Bu vesileyle Bozüyük halkına ve bize bu kampanyada çok büyük destek veren Karaköy muhtar ve azalarına çok teşekkür ediyorum. Manavgat başta olmak üzere ülkemizin farklı noktalarında yaşanan yangın felaketlerinde mağdur olan vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı