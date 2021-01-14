YK Plus Teslim Noktası ile 100 binden fazla kişi kargosunu esnaftan aldı

Yurtiçi Kargo'nun Kargo Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan, kargo teslim sürecini hızlandırarak müşteri memnuniyetini artıran YK Plus Teslim Noktası uygulamasına ilişkin, kısa sürede Türkiye genelinde hizmet veren teslim noktası sayısının 2 bini aştığını, 100 binden fazla e-ticaret kullanıcısının ise bu uygulamadan yararlandığını bildirdi.

Yurtiçi Kargo açıklamasına göre, salgın süreci, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ticaret anlayışında değişime neden oldu.

Yüz yüze ticaret yapılan işletmelerin ticari faaliyetlerinde azalma yaşanırken, e-ticaret platformlarına yönelim hızlandı. Bu süreçte yaptığı yatırımlarla müşterilerine verdiği hizmet kalitesini artıran Yurtiçi Kargo, müşterilerine yeni bir teslimat seçeneği olarak sunduğu YK Plus Teslim Noktası uygulaması ile teslimat sürecini hızlandırırken, mahalle esnafının da yüzünü güldürdü.

Yurtiçi Kargo'nun kargo teslim sürecini hızlandırarak müşteri memnuniyetini artıran YK Plus Teslim Noktası uygulamasına katılan esnaf sayısı artmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo'nun Kargo Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan, kısa sürede Türkiye genelinde hizmet veren teslim noktası sayısının 2 bini aştığını, 100 binden fazla e-ticaret kullanıcısının ise bu uygulamadan yararlandığını bildirdi.

Canatan, e-ticaret kullanıcılarına yeni bir teslimat seçeneği sunan uygulamanın, sağladığı ek gelirle yüzlerce esnafın salgın döneminde ayakta kalmasına destek olduğunu kaydetti.

- "Tüm yatırımları kalitede farklılaşmak adına yapıyoruz"

YK Plus Teslim Noktası uygulamasıyla esnafı kargo sektörüne dahil ettiklerini aktaran Canatan, proje kapsamında insanların kargolarını evde beklemek yerine anlaşmalı esnaftan alabildiğini bildirdi.

e-ticaret kullanıcılarının yeni bir teslimat seçeneğinden yararlanırken, mahalle esnafının da salgın nedeniyle yaşadığı gelir kaybına karşı alternatif kazanç imkanı bulduğunu belirten Canatan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 81 ilinde uygulanmaya başlanan YK Plus Teslim Noktası modeline şu ana kadar 1.500 yüz civarında esnaf dahil edildi. Yurtiçi Kargo olarak, kendi birimlerimizle birlikte Türkiye genelinde 3 bine yakın teslim noktasından e-ticaret kullanıcılarına kargo teslimi yaparak özellikle kampanya dönemlerinde herhangi bir kriz yaşamadan müşterilerimize hizmet verdik. Yurtiçi Kargo olarak yaptığımız ve önümüzdeki dönemde yapacağımız tüm yatırımları kalitede farklılaşmak adına yapıyoruz. Objektif olarak yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında, sektörde kalitemiz ile ayrıştığımızı net bir şekilde görebiliyoruz"

- "Bu uygulama bizim için önemli bir ek gelir oldu"

Gaziosmanpaşa'da bakkal dükkanı işleten Çetin Gülten, ekim ayında dahil olduğu YK Plus Teslim Noktası ile ilgili evde kargo bekleme imkanı olmayan e-ticaret kullanıcılarının kargolarını güvenli bir şekilde alabildikleri için uygulamadan çok memnun kaldıklarını aktardı.

Gülten, "Müşteriler istedikleri zaman kargolarını alabildikleri için oldukça memnun. Pandemi nedeniyle bu yıl içerisinde işlerimizde düşüş yaşarken, bu uygulama bizim için önemli bir ek gelir oldu. Birçok arkadaşıma da tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteri memnuniyetini artırdı

Verilen bilgiye göre, Yurtiçi Kargo'nun sektöre kazandırdığı yeni model, aynı zamanda e-ticaret kullanıcılarının yeni bir teslimat seçeneğinden yararlanabilmesine imkan sağladı. Buna göre, internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar, teslimat seçeneği olarak "adrese teslim" seçeneği yerine "teslim noktası" seçeneğini kullanarak evde kargo beklemek yerine anlaşmalı noktalardan kargolarını teslim alabiliyor.

Yurtiçi Kargo'nun ilk etapta büyük e-ticaret platformlarında uygulamaya koyduğu YK Plus Teslim Noktası, kargo teslimat sürecini hızlandırarak e-ticaret platformlarından alışveriş yapan kullanıcıların kargolarını daha hızlı teslim almalarına imkan sağlıyor. Büyük e-ticaret platformlarının dahil olduğu sisteme tüm e-ticaret platformları, Yurtiçi Kargo'nun bölge müdürlüklerine ya da kendilerine en yakın Yurtiçi Kargo birimine başvurarak entegrasyon sürecini başlatabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak